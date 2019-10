Κάρι σε Ιγκουοντάλα: «Μου λείπεις αδελφέ μου» (vid)

Ο Στεφ Κάρι παραδέχτηκε ότι έγινε συναισθηματικός και έστειλε μήνυμα στον Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο οποίος, όπως παραδέχτηκε ο σταρ των Ουόριορς, ότι του λείπει. Ο Ιγκουοντάλα έγινε trade και ακόμα ψάχνει να δει τι θα κάνει, αλλά στον Στεφ λείπει πολύ.

«Έστειλε μήνυμα στον Άντρε χθες. Είχα μια στιγμή αδυναμίας. Του είπα ''μου λείπεις αδελφέ μου''. Είναι περίεργο να μην τον βλέπω».

Steph Curry texted Andre Iguodala yesterday: “Had a little heartfelt moment. Said I miss you, bro.” pic.twitter.com/AuX6c4yIUD

