Ο Κρις Πολ μετακόμισε στην Οκλαχόμα για χάρη των Θάντερ στο πλαίσιο της ανταλλαγή του Ράσελ Ουέστμπρουκ στους Ρόκετς.

Ο Αμερικάνος γκαρντ θα αγωνιστεί για 15η σεζόν στην κορυφαία Λίγκα και το ΝΒΑ θυμήθηκε πως έδειχνε την rookie χρονιά του.

Year 15 on the way for @CP3! #NBAMediaDay pic.twitter.com/5J2LHPagxD

— NBA History (@NBAHistory) October 1, 2019