«Ριζώνει» στους Χιτ ο Σποέλστρα (pic)

Είναι ο άνθρωπος που μετρα 2 τίτλους με τους Χιτ την εποχή της big-three ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Έρικ Σποέλστρα συμφώνησε για πολυετή ανανέωση με το Μαϊάμι.

Το παλιό συμβόλαιο του έληγε το 2020 και οι Χιτ αποφάσισαν να του εμπιστευτούν τη θέση για πολλά χρόνια ακόμα.

Bρίσκεται στην ομάδα από το 2008.

Story filed: Miami Heat coach Erik Spoelstra has agreed to a long-term contract extension, league sources tell ESPN. Spoelstra, who had one year left on deal, quietly negotiated extension that's been finalized on the eve of his 12th season as head coach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2019