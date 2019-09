Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς από το Yahoo Sports, το νούμερο «8» του draft το 2016 θα βρεθεί στο Όκλαντ τον επόμενο χρόνο.

Ο Κρις μετράει τέσσερα χρόνια στο ΝΒΑ με 197 ματς στο σύνολο (σε Φίνιξ, Χιούστον, Κλίβελαντ), έχοντας 7,6 πόντους κατά μέσο όρο και 4,5 ριμπάουντ.

Free agent forward Marquese Chriss — 8th pick in 2016 NBA Draft — has reached an agreement on a one-year deal with the Golden State Warriors, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 24, 2019