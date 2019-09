Στους Μπουλς ο Ντόιλ (pic)

Θα παλέψει για να επιστρέψει στο ΝΒΑ ο Μίλτον Ντόιλ.

Ο 25χρονος γκαρντ πέρασε για λίγα ματς από τους Νετς τη σεζόν 2017-18, αλλά πλέον θα πάρει την ευκαιρία τους με τους Μπουλς

Σύμφωνα με τον Charania, συμφώνησε για ένα μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο από το Σικάγο.

Πέρυσι μέτρησε 11.1 πόντους με τη Μούρθια.

Former Nets guard and Loyola Rambler Milton Doyle has agreed to a partially guaranteed deal with the Chicago Bulls, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2019