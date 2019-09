Ντέιβις: «Εγώ, ο “The Rock” και ο Σβατζενέγκερ (vid)

Η φετινή χρονιά στο NBA αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πολλές είναι οι ομάδες που έχουν ενισχυθεί. Μία από αυτές είναι οι Λέικερς με τους Λιμνάνθρωπους να έχουν δίπλα στον ΛεΜπρον τον Άντονι Ντέιβις. Έναν ξεχωριστό Ντέιβις, καθώς ο πρώην ηγέτης των Πέλικανς έχει γίνει «τέρας» από την γυμναστική. Μάλιστα δείχνοντας τα μπράτσα του κάνοντας φυσικά πλάκα, τονίζει πως πλέον είναι αυτός, ο “The Rock” και ο Σβατζενέγκερ.

.@AntDavis23 says only The Rock and Arnold Schwarzenegger have muscles comparable to his

(via @swishcultures_, @MrDoItMoving) pic.twitter.com/uUDS6t98UD

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 18, 2019