Συγκεκριμένα, ο 41χρονος πρώην πια γκαρντ ανέλαβε χρέη βοηθού τζένεραλ μάνατζερ στη θυγατρική ομάδα των Μάβερικς, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

«Είμαστε ενθουσιασμενοι που θα έχουμε μαζί μας τον Τζέισον. Το βιογραφικό του μιλά από μόνο του. Είναι ανεκτίμητη αξία να έχουμε τις ικανότητές του και την εργατικότητά του στην ομάδα μας», ανέφερε ο πρόεδρος και τζένεραλ μάνατζερ, Μάλκολμ Φάρμερ.

«Είναι πολύ ωραία που θα αρχίσω τη διοικητική μου καριέρα στους Texas Legends. Η περιοχή του Ντάλας υπήρξε σπίτι μου για πολλά χρόνια και οι Μάβερικς ήταν πάντα οικογένειά μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», είπε όλο χαρά ο Τέρι.

Ο Τζέισον Τέρι αγωνίστηκε στους Μάβερικς από το 2004 έως το 2012, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2011, ενώ τελευταία του ομάδα στο ΝΒΑ ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο (2016-18).

The Jet has landed

Welcome our new Assistant General Manager, 2011 NBA Champ @jasonterry31!!

https://t.co/9fwki2gc2M pic.twitter.com/4jS2VuvaMK

— Texas Legends (@TexasLegends) September 17, 2019