ΝΒΑ: Οι 10 καλύτεροι σουτέρ από το 2010 μέχρι και σήμερα! (pic)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ήδη βλέπει την λίστα με τους χειρότερους σουτέρ της δεκαετίας και το... φυσάει χωρίς να κρυώνει, αλλά από την άλλη το ESPN δεν άφησε παραπονεμένους και τους καλύτερους σουτέρ του ΝΒΑ. Δημοσίευσε την λίστα με τους 10 καλύτερους από το 2010 και μετά και η κορυφή είναι αναμενόμενη.

Ο Στεφ Κάρι είναι στην πρώτη θέση, με τον Κέβιν Ντουράντ να τον ακολουθεί και τον ΛεΜπρον Τζέιμς να ολοκληρώνει την τριάδα. Κλέι Τόμπσον, Τζέιμς Χάρντεν και Ντιρκ Νοβίτσκι είναι σε τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα, ενώ την 10άδα ολοκληρώνουν οι Κρις Πολ, Λίλαρντ, Ρέντικ και ο Κάιλ Κορβέρ κλείνει την λίστα με την δέκατη θέση. Η κορυφή δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις, αφού ο ηγέτης των Ουόριορς είναι ο καλύτερος σουτέρ της γενιάς του χωρίς αμφιβολία και έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να γράψει ιστορία, ενώ τον ακολουθεί ο KD και ο «Βασιλιάς».

Based on scoring efficiency, these are @kirkgoldsberry best shooters of the decade: https://t.co/HQnG7Og6uZ pic.twitter.com/gdSS90kwnR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 16, 2019