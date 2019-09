Ρόντμαν: «Πρέπει να υποκλιθεί στον Πίπεν ο Ντουράντ!» (vid)

Ποτέ δεν βαριόμαστε με τις δηλώσεις του Ντένις Ρόντμαν. Ο «Worm» βρέθηκε στο Jump μαζί με τον Σκότι Πιπεν και υποκλίθηκε στον πρώην συμπαίκτη του στους Μπουλς.

Ανέφερε πως άλλαξε τη θέση του... point forward. Μάλιστα έβαλε στην εξίσωση και τον Κέβιν Ντουράντ, ενώ σχολίασε τα όσα δήλωσε στο Wall Street Journal.

«Ο Πίπεν άλλαξε αυτή του... point forward. Λατρεύω τον Μάτζικ, τον Μπερντ, τον Ντρέξλερ, αλλά να ξέρει ο κόσμος πως ο Πίπεν είναι απίθανος. Κέβιν Ντουράντ και όλοι όσοι είναι... 2.10, πρέπει να υποκλιθείτε στον Πίπεν.

Είναι εγωιστικό. Όταν βγάζεις 50 εκατ. δολάρια τον χρόνο, έτσι είναι. Μπορείς να μην παίξεις για ένα χρόνο και δεν εκτιμάς όσο πρέπει το παιχνίδι.

Μάλιστα όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων του τον περασμένο Απρίλη: «Είναι εύκολο να μαρκάρεις τον ΛεΜπρόν. Δεν έχει κινήσεις. Ο Πίπεν θα του έκοβε τον κω@@. Το ίδιο και του Ντουράντ. Όταν καταλάβεις πως παίζει κάποιος, είναι εύκολο να τον μαρκάρεις».

"... all you guys that's 6'9" and 6'10", all you guys need to come up to Scottie and please bow down to him."

