Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ESPN, Φρανκ Ιζόλα, ο 38χρονος γκαρντ/φόργουορντ φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ντιτρότ Πίστονς!

Στο ΝΒΑ έχει μετρήσει 1.276 παιχνίδια (!) έχοντας κατά μέσο όρο 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ.

From @TheFrankIsola on @SiriusXMNBA: "From what I'm hearing, Detroit is the favorite to land Joe Johnson."#Pistons

— Noah Coslov (@NoahCoslov) September 10, 2019