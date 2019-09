Γκρίζλις: Δεν αφήνουν ελεύθερο τον Ιγκουοντάλα (pic)

Διατεθεθειμένοι να πάρουν ότι καλύτερο μπορούν για να αφήσουν τον Αντρέ Ιγκουοντάλα να φύγει, είναι οι Γκρίζλις.

Σύμφωνα με τον Charania, οι αρκούδες δεν θα αφήσουν τον πρώην παίκτη των Ουόριορς ελεύθερο, ζητώντας του να εμφανιστεί στο training camp.

Aυτό σημαίνει πως δεν θα γίνει χρήση του buyout.

Πάντως ο Iggy δεν βλέπει με καλό μάτι την παραμονή του στο Μέμφις.

Sources: Memphis wants three-time champion Andre Iguodala to report to training camp and is refusing right now to engage in buyout, which would prevent Iguodala from finishing a Hall of Fame career on his terms because this may be his final NBA season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2019