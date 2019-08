Πήραν Χόλμαν οι Μάβερικς (pic)

Βάθος στον πάγκο τους πρόσθεσαν οι Μάβερικς, αφού πήραν τον σέντερ Άρικ Χόλμαν.

Ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από τους Λέικερς, αφού ήθελαν να αδειάσουν χώρο για τον Ντουάιτ Χάουαρντ.

Ο απόφοιτος του Mississipi State δεν έγινε draft, αλλά πλέον έχει την ευκαιρία του στο ΝΒΑ.

The Dallas Mavericks have claimed undrafted Mississippi State center Aric Holman off free agency waivers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. The Lakers waived Holman to create roster space to sign Dwight Howard.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 29 Αυγούστου 2019