Όταν μιλάει κανείς για ένα θηρίο με τα… κυβικά του Σακίλ Ο' Νίλ, τότε πρέπει να το συνδυάσει και με το κατάλληλο αυτοκίνητο.

Παρ' όλα αυτά, ο «Σακ» απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει από δυσκολίες και χώρεσε σε ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο!

Shaq might be just a little too big for this car

(via @adamglyn) pic.twitter.com/Pm3QRaTjiR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 29, 2019