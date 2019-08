Κόμπι για Σακίλ: «Αν δούλευε θα ήταν GOAT και εγώ... 12 πρωταθλήματα!» (vid)

Το δίδυμο Σακίλ Ο'Νίλ και Κόμπι Μπράιαντ ήταν ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών στη λίγκα. Μαζί πήραν 3 σερί πρωταθλήματα από το 2000 μέχρι το 2002.

O Black Mamba μίλησε για τον «Diesel», τονίζοντας πως θα μπορούσε να γίνει ο GOAT και να επέτρεπε σε εκείνον να φτάσει τα 12 πρωταθλήματα. Αυτό που του έλειπε είναι πως δεν ήταν εθισμένος στη δουλειά και την προπόνηση.

«Αν δούλευε με τον τρόπο που του έκανα εγώ, θα ήταν ο κορυφαίος όλων των εποχών. Θα σας το επιβεβαίωνε και ο ίδιος. Δεν ξαναείδα τέτοιο πράγμα από πλευράς δύναμης.

Οι παίκτες με τέτοιο μέγεθος τις περισσότερες φορές δεν θέλουν να είναι τόσο μεγάλοι και ψηλοί. Ήταν κακός, ανταγωνιστικός και ήθελε να σε εκδικηθεί. Αν καθόταν παραπάνω στο γυμναστήριο θα είχα 12 γαμ... δαχτυλίδια», ήταν τα λόγια του θρύλου των Λέικερς.

Kobe says he and Shaq would've had 12 championships if Shaq matched his work ethic. Shaq had something to say about that pic.twitter.com/qg4bKRmGOF

