Eπισήμως ελεύθερος ο Χάουαρντ και πάει Λέικερς (pic)

Ο Χάουαρντ κατέληξε τον περασμένο Ιούλιο στους Μέμφις Γκρίζλις μέσω ανταλλαγής, καθώς στους Ουίζαρντς πήγε ο Σι Τζέι Μάιλς.

Οι ιθύνοντες των «αρκούδων» προχώρησαν σε αυτή την κίνηση προκειμένου να εξοικονομήσουν 3.1 εκατομμύρια δολάρια στο salary cap της νέας σεζόν.

Πλέον ο θηριώδης σέντερ είναι και τυπικά ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς, φορώντας τη φανέλα των Καλιφορνέζων για δεύτερη φορά.

JUST ANNOUNCED: We have waived center Dwight Howard.

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) August 24, 2019