Η αλλαγή στο logο των Ουίζαρντς στο πέρασμα των χρόνων! (vid)

Όπως είναι γνωστό πρωτοεμφανίστηκαν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με το όνομα Ουάσινγκτον Μπούλετς το 1974, ενώ την ονομασία Ουίζαρντς πήραν το 1997 την οποία και έχουν μέχρι και σήμερα.

Βέβαια σε αυτά τα 45 χρόνια έχουν αλλάξει έξι logo. Το πρώτο έμεινε μέχρι το 1987, το δεύτερο κράτησε μια δεκαετία, το τρίτο άλλα 10 χρόνια, το τέταρτο από το 2007 έως το 2011, το πέμπτο από το 2011 έως και το 2015, ενώ έκτοτε η ομάδα έχει το logo που χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα.

Check out how the @WashWizards have changed their logo over the years! #TeamDay pic.twitter.com/TQoP3bTlpY

— NBA TV (@NBATV) August 22, 2019