Ο παίκτης των Σανς τσαντίστηκε όταν πήγαν να του κάνουν double team και φώναζε ότι δεν πρέπει να παίζεις τέτοια άμυνα σε «ανοιχτό» παιχνίδι.

Μάλιστα, βρήκε και την στήριξη του Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος τόνισε πως αυτά γίνονται μόνο αν το ζητήσει ο προπονητής σε κανονικές προπονήσεις.

Devin Booker said, "We not doubling in open gym."

Kevin Durant agrees. (via @swishcultures_, @ChrisJHoops) pic.twitter.com/JPFiRjj4wZ

— SportsCenter (@SportsCenter) 21 Αυγούστου 2019