Αντετοκούνμπο: Εξώφυλλο στο Slam Kicks! (pic & vid)

Φυσικά πρόκειται για το δεύτερο περιοδικό Slam το οποίο ασχολείται με τα παπούτσια και τα signature των περισσότερων ΝΒΑers. Από τη στιγμή που ο «Greek Greak» απέκτησε τα δικά του «Zoom Freak 1», το Slam του αφιέρωσε το εξώφυλλο του μήνα.

Μάλιστα στον τίτλο αναφέρει «το Θεϊκό επίπεδο του Γιάννη» ενώ στο βίντεο που «ανέβασε» στο youtube, ο Αντετοκούνμπο εξηγεί την ιστορία του παπουτσιού, το οποίο είναι αφιερωμένο στην οικογένειά του.

For Greece. For Milwaukee. For the family.

