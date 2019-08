«Προκάλεσε» τον Λοβ ο Χεζόνια! (vid)

Ο 30χρονος παίκτης των Καβαλίερς πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο που σηκώνει 500 λίβρες, δηλαδή 227 κιλά, με το σώμα του και ο Χεζόνια... απάντησε.

Ο 24χρονος φόργουορντ των Μπλέιζερς ανέβασε έπειτα ένα βίντεο, στο οποίο σηκώνει 505 λίβρες (δύο κιλά περισσότερα) κι έκανε 10 επαναλήψεις, γράφοντας απευθυνόμενος στον Λοβ «Πάμε για παραπάνω!».

Kevin Love moving 500 pounds for 10 reps like it's nothing. (via guadango/Instagram) pic.twitter.com/4EzETzl5gr

— House of Highlights (@HoHighlights) August 15, 2019