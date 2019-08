Μετά τις σεζόν 2006-11, που κατέκτησε κι ένα πρωτάθλημα (2011), ο Μπαρέα επέστρεψε το 2014 στο Ντάλας κι έκτοτε δεν... λέει να φύγει!

Ο 35χρονος γκαρντ ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς για έναν ακόμα χρόνο, όπως έγινε επίσημα γνωστό.

Ο Πορτορικανός τραυματίστηκε στον αχίλλειο τον προηγούμενο Ιανουάριο κι έκανε επέμβαση, κάτι που τον κρατά μακριά από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς δεν θέλει να ρισκάρει.

Οι άνθρωποι των Μάβερικς τον υποδέχθηκαν όλο χαρά, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, και τού έκαναν δώρο ένα φανελάκι για τον νεογέννητο γιο του.

Earlier today the whole office surprised @jjbareapr with a jersey for his newborn. Draft class of 2040 is lookin' deep already.

And by the way, JJ'S BACK!: https://t.co/mmrMaNlgeS pic.twitter.com/zKvNQ2Nnp8

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 19, 2019