Όλο το ΝΒΑ στο πλευρό του Κάζινς! (pics)

Η μοίρα δεν έχει φερθεί καλά στον ΝτεΜάρκους Κάζινς, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζον, αφού υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Ολόκληρο το ΝΒΑ στάθηκε δίπλα στον παίκτη των Λέικερς, στέλνοντας μηνύματα συμπαράστασης.

Nτόντσιτς, Γκασόλ, Μάρεϊ, Νούρκιτς, Τόμας, Μπιλ και πολλοί άλλοι ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Damn, get well soon boogie

— Jamal Murray (@BeMore27) August 15, 2019