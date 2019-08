Δεν σταματά να δουλεύει και να βελτιώνεται ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος θέλει να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν και με τη γυμναστική που κάνει, έχει αλλάξει το σώμα του.

«Λιώνει» ο παίκτης των Μάβερικς και προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα στους αντιπάλους του πως θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον μαρκάρουν.

Who is this, and what has he done with Luka Doncic?#MFFL pic.twitter.com/zPHmy7L7x4

— All Things Mavs (@All_Things_Mavs) August 8, 2019