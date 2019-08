Τις 3 κορυφαιες φάσεις της σεζόν για τους Σίξερς διάλεξε το ΝΒΑ.

Ο Εμπίντ βρίσκεται στο Νο.3 και το Νο.1 με τις πτήσεις του, ενώ θέση παίρνει και ο έτερος σταρ της ομάδας, Μπεν Σίμονς.

Πραγματικός οδοστρωτήρας ο Καμερουνέζος.

Joel Embiid drive & windmill

Ben Simmons behind-the-back

Joel Embiid follows up his miss

Countin' down the TOP 3 @sixers PLAYS of the 2018-19 season! #TeamDay

Which was your favorite? pic.twitter.com/dXilzgK6YT

— NBA (@NBA) August 8, 2019