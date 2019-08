«Αναλαμβάνει πόστο στους Νετς ο Χόλντεν» (pic)

Ο 42χρονος πρώην παίκτης αναμένεται να αφήσει το ρόλο του scout που είχε σε ομάδες, όπως οι Πίστονς και οι Σίξερς, και θα αναλάβει νέα χρέη στην ομάδα του Μπρούκλιν.

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Τζέι Αρ Χόλντεν θα έχει το ρόλο του director of player personnel στους Νετς. Δηλαδή, θα έχει λόγο στην στελέχωση της ομάδας, θα παρακολουθεί τα κολεγιόπαιδα που διαπρέπουν, ενώ θα βρίσκεται και κοντά στους παίκτες, για να τους στηρίζει και να ακούει τους προβληματισμούς τους.

The Brooklyn Nets are expected to hire JR Holden as new director of player personnel a source told Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 6, 2019