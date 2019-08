Λένε πως εκεί έξω, όλοι μας έχουμε κάποιον που μοιάζει ακριβώς με εμάς. Κι όταν λέμε όλοι, εννοούμε ακόμα και τους σταρ του ΝΒΑ.

Από ότι φαίνεται, και ο Κέβιν Ντουράντ έχει τον...δίδυμο αδερφό του και αυτός είναι διαιτητής.

Ένας φαν του μπάσκετ βρέθηκε σε αγώνα και τον εντόπισε, φωνάζοντάς του «Τι γίνεται KD;».

Εσείς τι λέτε; Μοιάζει;

He found Kevin Durant as a referee. (via shane.1015/Instagram) pic.twitter.com/SR6yv4Mvyx

— House of Highlights (@HoHighlights) August 4, 2019