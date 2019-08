Πρεμιέρα στο ΝΒΑ με Κλίπερς - Λέικερς! (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ και ο Πολ Τζορτζ πήραν το ταλέντο τους και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς, δίνοντας πλέον τεράστιο ενδιαφέρον στη μάχη του Staples Center με τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος θα έχει πλέον στο πλευρό του τον Άντονι Ντέιβις!

Οι δυο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στο πλαίσιο της Christmas Day και σήμερα (3/8) έγινε γνωστό ότι θα παίξουν και στην πρεμιέρα του ΝΒΑ, στις 22 Οκτωβρίου.

Sources confirm that tentative plan is Clippers and Lakers will meet opening night Oct. 22 at Staples Center. It will be Clippers home game. Here we go: Kawhi/PG and LeBron/AD #NBAhoops

— Brad Turner (@BA_Turner) August 3, 2019