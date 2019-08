Οι λάτρεις των video games σίγουρα θα απολαύσουν το ΝΒΑ 2Κ20.

Άλλωστε πλέον υπάρχουν εκπληκτικά δίδυμα στις ομάδες του ΝΒΑ, όπως οι Λέοναρντ-Τζορτζ (Κλίπερς), ΛεΜπρόν-Ντέιβις (Λέικερς), Ουέστμπρουκ-Χάρντεν (Ρόκετς) και Ίρβινγκ-Ντουράντ (Νετς).

Το Bleacher Report αποκάλυψε πως θα μοιάζουν αυτοί οι παικταράδες.

Πάρτε μια γεύση

First look at 2K20 pic.twitter.com/jx8nn9IPYJ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) August 1, 2019