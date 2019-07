Το ταξίδι του Μπογκντάνοβιτς προς το NBA (vid)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ «The Journey» και περιγράφει την πορεία του στο μπάσκετ.

«Στην αρχή ήθελα να παίξω σε μία ομάδα. Στη συνέχεια ήθελα να κερδίσω τη θέση μου στο παρκέ. Μετά να αγωνιστώ για μία νίκη και ακολούθως να αγωνιστώ για έναν τίτλο. Μετά πάλι από την αρχή με κάποια μεγαλύτερη ομάδα και μετά στο ΝΒΑ. Έτσι προσεγγίζω το μπάσκετ.

Το όνειρο μου ήταν να παίξω κάποια στιγμή στο ΝΒΑ. Από τη στιγμή που το κατάφερα θέλω πλέον να κατακτήσω έναν τίτλο σε αυτό» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σέρβος γκαρντ.

"My dream was to make it to the NBA, but now that I've made it my goal is to win something."@LeaderofHorde's Journey to the NBA was anything but conventional pic.twitter.com/dYfFfNIogo

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 27, 2019