Ζάιον: Συμφώνησε για 7ετές, 75 εκατ. δολαρίων με την Jordan! (pic)

Το μεγαλύτερο όνομα του φετινού draft συμφώνησε με την Jordan Brand.

Η εταιρία του τεράστιου Μάικλ Τζόρνταν έδειξε την εμπιστοσύνη της στον εκπληκτικό Ζάιον Ουίλιαμσον και τον έκανε δικό της.

Ο σταρ των Πέλικανς θα υπογράψει 7ετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 75 εκατ. δολάρια τον χρόνο σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Μια εξέλιξη που εκτοξεύει τόσο την Jordan Brand, όσο και τον πρώην ηγέτη του Duke.

Οι φίλοι του ΝΒΑ και των... πελεκάνων περιμένουν να τον δουν στα παρκέ στο ξεκίνημα της regular season, αφού δεν θα παίξει με την Team USA στο Παγκόσμιο.

