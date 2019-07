Κλοπ και Φαν Ντάικ έπαθαν... πλάκα με το ύψος του Τάκο Φολ! (pics)

Η Λίβερπουλ συνάντησε τους Σέλτικς!

Η φετινή πρωταθλήτρια του Champions League βρίσκεται στη Βοστώνη για την προετοιμασία της και τα μέλη της είδαν τους... μελλοντικούς σταρ του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα, οι Γιούργκεν Κλοπ και Βέρτζιλ Φαν Ντάικ βρέθηκαν με τους Γκραντ Ουίλιαμς (επελέγη από τους Σέλτικς στο φετινό draft του ΝΒΑ στο Νο22) και Τάκο Φολ (έχει μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Σέλτικς) και έδειξαν να περνούν ωραία.

Μάλιστα, ο προπονητής και ο στόπερ των «Reds» έπαθαν πλάκα με το ύψος του δεύτερου, αφού φτάνει τα 2.31μ!

"Now that's a striker!"

Jurgen Klopp meets the new Bobi and Tobi: Grant and Tacko 2.9. pic.twitter.com/krcaEwFAeM

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 22 Ιουλίου 2019