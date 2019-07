Ο 25χρονος γκαρντ αποχώρησε από τους Κινγκς, οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στο Νο34 στο draft του 2017, και πήγε στα «ελάφια».

Η ομάδα του Μιλγουόκι τού προσέφερε συμβόλαιο two-way, δηλαδή θα πρέπει να περάσει μέχρι και 45 ημέρες στο ΝΒΑ και τις υπόλοιπες στην G-League.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 Ιουλίου 2019