Χάρντεν: «Σύντομα θα φέρω πρωτάθλημα στο Χιούστον» (vid)

Μετοχές στη Houston Dynamo του MLS αγόρασε ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος δεν μένει μόνο στο μπάσκετ.

Ο σταρ των Ρόκετς έδειξε την αγάπη του για την πόλη και υποσχέθηκε πως θα κατακτήσει σύντομα το πρωτάθλημα με τους Ρόκετς.

«Είναι η πόλη μου και εδώ θέλω να είμαι. Ξέρω τι χρειάζεται για να φέρω πρωτάθλημα στο Χιούστον και θα το κάνω. Έρχεται πολύ πολύ σύντομα», ήταν τα λόγια του.

O Moύσιας βρίσκεται στο Χιούστον από το 2012, αλλά δεν έχει παίξει σε τελικούς του ΝΒΑ με τους Ρόκετς.

