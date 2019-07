Ελεύθερος από τους Καβαλίερς ο Σμιθ

Μετά από τέσσερα χρόνια στους Καβαλίερς με τους οποίους πανηγύρισε και ένα πρωτάθλημα το 2016, ο Τζέι Αρ Σμιθ ψάνει το νέο σταθμό της καριέρας του. Οι... ιππότες άφησαν ελεύθερο τον 33χρονο φόργουορντ που δεν είναι απίθανο αν συνεχίσει στους Λέικερς του πρώην συμπαίκτη του στους Καβς, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Sources: The Cleveland Cavaliers have waived JR Smith, making him a free agent. Cavs had been attempting to move Smith all the way up until the 5 p.m. ET waiver deadline today.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2019