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Ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε eurostep και κάρφωσε με ανεμόμυλο! (vids)

Ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε eurostep και κάρφωσε με ανεμόμυλο! (vids)

Ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε eurostep και κάρφωσε με ανεμόμυλο! (vids)

Στην αναμέτρηση του Summer League μεταξύ των Χόρνετς και των Τζαζ, ο Μάιλς Μπρίτζες άφησε τους πάντες με... ανοικτό το στόμα! 

Ο παίκτης της Σάρλοτ κατάφερε στην ίδια φάση να κάνει EuroStep και να «καρφώσει» με εκπληκτικό ανεμόμυλο! Όσες φορές και αν δείτε αυτό το κάρφωμα θα θέλετε να το... δείτε ξανά και ξανά!

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