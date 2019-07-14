Ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε eurostep και κάρφωσε με ανεμόμυλο! (vids)

Ο παίκτης της Σάρλοτ κατάφερε στην ίδια φάση να κάνει EuroStep και να «καρφώσει» με εκπληκτικό ανεμόμυλο! Όσες φορές και αν δείτε αυτό το κάρφωμα θα θέλετε να το... δείτε ξανά και ξανά!
MILES BRIDGES EUROS INTO THE WINDMILL JAM! #NBASummer pic.twitter.com/av7T4148OW
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This dunk by @MilesBridges in the first half was #HornetsVegas pic.twitter.com/hVEAfmGjxW
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BEEautiful! @MilesBridges | #HornetsVegas pic.twitter.com/hOkFpc2xag
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