Το «ευχαριστώ» της Οκλαχόμα στον Πολ Τζορτζ (pic)

«Οι Θάντερ ευχαριστούν τον Πολ Τζορτζ για τις υπηρεσίες του στον οργανισμό και στην κοινωνία. Είμαστε περήφανοι που ο Τζορτζ αποτελεί κομμάτι της ιστορίας μας ενώ έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του στην Οκλαχόμα» ήταν το σχόλιο του GM των Θάντερ, Σαμ Πρέστι.

"The Thunder thanks Paul for his contributions to the organization and our community. We are proud that Paul is a part of our history as an organization and that some of the best basketball of his career was in Oklahoma City." - GM Sam Presti pic.twitter.com/L725MZZ4Xw

— OKC THUNDER (@okcthunder) 10 Ιουλίου 2019