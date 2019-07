Λέικερς: Πήραν και Έιβερι Μπράντλεϊ! (pic)

Η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «έξυπνη βόμβα» από τους Λέικερς, οι οποίοι απέκτησαν έναν έμπειρο παίκτη που μπορεί να κρατήσει και να «κουμαντάρει» εξαιρετικά μια ομάδα από τη θέση του point guard.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπράντλεϊ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «Λιμνανθρώπους» έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο. Φέτος αγωνίστηκε σε Κλίπερς και Γκρίζλις έχοντας κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ.

Once guard Avery Bradley clears waivers today, he plans to sign a two-year, $9.7M deal with the Los Angeles Lakers, his agent Bill Duffy of @BDA_Sports tells ESPN. Bradley will have a player option on the second season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Ιουλίου 2019