Στους Σπερς ο Μάρκους Μόρις (pics)

Μετά από δύο χρόνια στους Σέλτικς, ο 29χρονος φόρογυορντ έμεινε ελεύθερος κι όπως έγινε γνωστό, θα φορέσει την φανέλα των Σπερς.

Ο Μόρις συμφώνησε με τα «σπιρούνια» για διετές συμβόλαιο, αξίας $20 εκατομμυρίων.

Την φετινή χρονιά είχε κατά μέσο όρο 13.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ σε 75 ματς με την ομάδα της Βοστώνης.

Free agent forward Marcus Morris has agreed to a two-year, $20M deal with the San Antonio Spurs, with a second-year player option, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Ιουλίου 2019

Marcus Morris agrees to a 2-year, $20M deal with the Spurs, per @ShamsCharania pic.twitter.com/cDElXi7z97 — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 6 Ιουλίου 2019

Marcus Morris is headed to San Antonio on a two-year/$20M deal, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/NkSi1RbYnc — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 6 Ιουλίου 2019