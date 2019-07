Στους Λέικερς ο Κάζινς! (pic)

Μετά τον Άντονι Ντέιβις, οι Λέικερς πρόσθεσαν δίπλα του τον ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Οι «λιμνάνθρωποι» κάνουν ό,τι μπορούν για να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις τον τίτλο του πρωταθλητή κι έτσι έπεισαν τον Κάζινς.

Ο μέχρι πρότινος ψηλός των Ουόριορς είχςε κεντρίσει το ενδιαφέρον των Χιτ, αλλά ύστερα από επικοινωνία που είχε με ορισμένους παίκτες των Λέικερς, αποφάσισε να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με αυτούς.

Free agent center DeMarcus Cousins has agreed to a one-year deal with the Lakers, agent Jeff Schwartz of Excel Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019