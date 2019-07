Φέτος μέτρησε 58 ματς με 9,4 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε Ουίζαρντς και Θάντερ, ενώ συνολικά έχει στην καριέρα του 579 ματς στο ΝΒΑ με 11,6 πόντους.

Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, ο Μόρις θα αγωνιστεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς, εκεί όπου είχε αγωνιστεί o δίδυμος αδερφός του Μάρκους, την διετία 2015-2017.

Free agent Markieff Morris has agreed to a deal with the Detroit Pistons, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Ιουλίου 2019