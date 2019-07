Ο Κλέι Τόμπσον χειρουργήθηκε και θα επιστρέψει σε 5 με 7 μήνες (pic)

Ο Κλέι Τόμπσον έκανε επέμβαση ώστε να διορθώσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού την οποία είχε υποστεί.

Ο ατζέντης του παίκτη των Ουόριορς ανέφερε πως όλα πήγαν καλά και ότι ο παίκτης του θα ολοκληρώσει με υπομονή το στάδιο της αποθεραπείας του.

Η εκτίμηση για την επιστροφή στη δράση είναι μεταξύ 5 και με 7 μηνών.

Ο Τόμπσον πρόσφατα συμφώνησε με τους Ουόριορς για συμβόλαιο αξίας 190.000.000 δολαρίων για 5 χρόνια.

Thompson is expected to make a full recovery. There's no timetable on a return, but his agent Greg Lawrence has said that Thompson is expected to follow a standard recovery time of 5-to-7 months. Thompson recently agreed to a new 5-year, $190M contract with Golden State. https://t.co/8AITODBHcb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2019