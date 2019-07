Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, o 26χρονος φόργουορντ θα παραμείνει στους Μαβς καθώς συμφώνησε για τα επόμενα τρία χρόνια έναντι 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Φίνεϊ-Σμιθ αγωνίστηκε σε 81 ματς φέτος έχοντας κατά μέσο όρο 7,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

