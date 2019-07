Oυίζαρντς: Απέκτησαν Αϊζάια Τόμας (pic)

Οι Ουίζαρντς πρόσθεσαν βάθος στη θέση του point guard αφού πήραν τον Αϊζάια Τόμας.

Ο πρώην παίκτης των Νάγκετς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο.

Την περσινή σεζόν έπαιξε σε μόλις 12 ματς με το Ντένβερ και μέτρησε 8.1 πόντους μέσο όρο.

Η κορυφαία αγωνιστική περίοδος της καριέρας του ήταν το 2016-17, τότε που είχε 28.9 πόντους ανά αγώνα με τους αγαπημένους του Σέλτικς.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2019