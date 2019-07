Νοέλ: Συνεχίζει στους Θάντερ (pic)

Αρχίζουν να κινούνται στη free agency οι Θάντερ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Νέρλενς Νοέλ θα συνεχίζει να βρίσκεται στην Οκλαχόμα, αφού οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα.

Ο 25χρονος ψηλός μέτρησε 4.9 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά ματς τη σεζόν που μας πέρασε.

Αγωνίστηκε σε 77 ματς της regular season, ενώ σε 5 ματς των playoffs είχε 4.8 μέσο όρο.

Nerlens Noel is agreed on a deal with OKC -- again, league source tells ESPN. https://t.co/SJXATURUAa

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019