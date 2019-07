Όπως έγινε γνωστό, ο 34χρονος παίκτης θα φορά πλέον την φανέλα των Κινγκς.

Ο Αρίζα ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Σακραμέντο για δύο χρόνια και $25 εκατομμύρια.

Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί σε Νικς, Μάτζικ, Λέικερς, Ρόκετς, Χόρνετς, Ουίζαρντς και Σανς.

Trevor Ariza has agreed to a 2-year, $25M deal with the Kings, per @ShamsCharania pic.twitter.com/xYnFBzJFas

Trevor Ariza has now made over $116M for his career, and never made over $10M/year until last season at age 33. That's rare. pic.twitter.com/5veKoChngG

— Aron Phillips (@the_real_aron) 30 Ιουνίου 2019