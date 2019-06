Μπακς: Μένει ο Μίντλετον με 178.000.000 δολάρια (pic)

Έχει γίνει γνωστό πως ο Κρις Μίντλεντον θα ανανεώσει με τους Μπακς για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα, στο φως έρχονται κι άλλες λεπτομέρειες από το διαφαινόμενο deal με τα «ελάφια». Βάσει των πληροφοριών του Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι δύο πλευρές θα τα βρουν στο ποσό των 178.000.000 δολαριών.

Once free agency opens at 6 PM, All-Star Khris Middleton plans to return to the Milwaukee Bucks on a five-year, $178M contract, league sources tell ESPN. The deal is expected to include a player option on final year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019