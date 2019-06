«Μένει στο Μιλγουόκι ο Μπρουκ Λόπεζ» (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, o σέντερ των Μπακς θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Μιλγουόκι αφού θα υπογράψει άμεσα την ανανέωση με τα «Ελάφια» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι συνολικές του αποδοχές θα ανέρχονται στα 52 εκατομμύρια δολάρια όπως «τιτίβισε» ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN.

Once free agency opens at 6 PM ET, Brook Lopez is planning to sign a four-year, $52M deal to stay with the Milwaukee Bucks, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουνίου 2019