Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν, δεν υπάρχει πολλή κουβέντα για τον συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κι αυτό, διότι οι ομάδες που ενδιαφέρονται έχουν καταλάβει πως ο ίδιος θα μείνει στους Μπακς με νέπ, πενταετές συμβόλαιο.

Not much talk in recent days about Khris Middleton, but that's largely because it is universally presumed by interested teams that Middleton is going back to Milwaukee --- perhaps as early as tonight --- on a monster five-year deal

— Marc Stein (@TheSteinLine) 30 Ιουνίου 2019