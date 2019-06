«Βόμβα» με Ίρβινγκ οι Νετς! (pic)

Μετά την μετακόμιση του Κέμπα Ουόκερ στους Σέλτικς, ήρθε η σειρά των Νετς να κάνει το «μπάμ».

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, η ομάδα από το Μπρούκλιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Uncle Drew με τις 2 πλευρές να συμφωνούν για 4ετές αξίας 141 εκατ. δολαρίων.

Οι Νετς θα πάνε να πάρουν και άλλο μεγάλο όνομα, αφού έχουν αρκετό χώρο στο salary cap για superstar και το ιδανικό σενάριο για αυτούς είναι ο Κέβιν Ντουράντ.

Free agent Kyrie Irving is meeting with the Brooklyn Nets in New York on Sunday and both sides are motivated to move quickly toward reaching a 4-year, $141M deal, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Ιουνίου 2019