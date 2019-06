Οι Ουόριορς θα προσφέρουν 190.000.000 στον Κλέι Τόμπσον (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βονιαρόφσκι, οι φιναλίστ του ΝΒΑ είναι έτοιμοι να προσφέρουν 190 εκατομμύρια δολάρια για συμβόλαιο πέντε ετών στον Κλέι Τόμπσον.

Σε λίγες ώρες ανοίγει κι επίσημα η αγορά της Λίγκας και οι ελεύθεροι παίκτες είναι αρκετοί και καλοί.

Οι Ουόριορς πάντως θέλουν να διατηρήσουν το δίδυμο των «Splash Brothers» κρατώντας μαζί τους Κάρι και Τόμπσον.

Αυτό είναι το μέγιστο δυνατό συμβόλαιο το οποίο μπορούν να προσφέρουν οι πρωταθλητές της Δύσης.

Sources: Golden State is planning to offer All-Star Klay Thompson a 5-year, $190M maximum contract when free agency opens Sunday at 6 PM ET --- which is expected to accelerate process of GM Bob Myers and Thompson’s agent, Greg Lawrence, quickly reaching formal agreement.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2019