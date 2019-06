Λου Ουίλιαμς: «Στο παλιό ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν θα κέρδιζε 15 πρωταθλήματα» (vid)

Ο καλύτερος 6ος παίκτης του ΝΒΑ πήρε... την ασίστ από τον άλλοτε παίκτη των Ουίζαρντς, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Αρχίζω να μισώ τους πάντες που έπαιζαν μπάσκετ στα 90's. Νομίζουν ότι δεν βρωμάνε τα σκ...α τους!»

Τι απάντησε ο Λου Ουίλιαμς; «Το παιχνίδι αλλάζει κάθε 10 χρόνια. Με τους φίλους μου, μιλάμε συνέχεια για αυτές τις εποχές και βάζουμε κάποια διλήμματα. Εγώ θεωρώ ότι αν έπαιζε ο ΛεΜπρόν το 1975 θα έπαιρνε 15 πρωταθλήματα στη σειρά.»

Lou Williams: “Drop LeBron in 75 & he’d win 15 championships”

They also said that Scottie Pippen & Dennis Rodman would legit look like “little guards” in today’s league

